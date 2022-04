Het invoeren van betaald parkeren in de wijken Selwerd, Paddepoel, De Hoogte en Tuinwijk is uitgesteld tot 1 mei. Dat meldt de gemeente Groningen.

De bedoeling was dat het betaald parkeren daar al vanaf 1 maart zou worden ingevoerd, maar er was te weinig mankracht voor het op tijd herplaatsen van de bestaande parkeerautomaten.

In oktober 2021 is de gemeente begonnen met het in fases invoeren van betaald parkeren in meerdere wijken in de stad. In die maand werd het al ingevoerd in de West-Indische buurt, de Oosterparkwijk, Coendersborg en Helpman-West.

Vanaf 1 mei volgen dus Selwerd, Paddepoel, De Hoogte en Tuinwijk. In oktober 2022 wordt betaald parkeren ingevoerd in De Wijert-Noord en vanaf 1 maart 2023 wordt het ten slotte ingevoerd in Stadspark, Corpus den Hoorn en Hoornse Meer.



Het betaald parkeren wordt mede op verzoek van inwoners gedaan, om de parkeerdruk in de stad omlaag te brengen. Betaald parkeren wordt in één keer in een groter gebied ingevoerd en niet per wijk. Dit voorkomt dat de overlast zich verplaatst naar wijken waar parkeren nog wel gratis is.



De wijken waar de gemeente maatregelen neemt, liggen in een schil rondom de wijken waar al betaald parkeren geldt. De prijs van een parkeervergunning in deze wijken ligt lager dan de prijs van een vergunning dichterbij de binnenstad. De opbrengsten komen ten goede aan het verbeteren van de inrichting van de straten.