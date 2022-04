Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zijn sinds de beving van afgelopen vrijdag bij Loppersum 454 meldingen van schade binnengekomen. De beving had een kracht van 2,7 op de schaal van Richter.

Onder de meldingen waren ook drie meldingen van een mogelijk acuut onveilige situatie. In die gevallen is er direct een inspectie uitgevoerd. Daaruit bleek dat er geen preventieve veiligheidsmaatregelen nodig waren.



De beving bij Loppersum kan aan woningen tot de rand van Delfzijl en Bedum schade hebben veroorzaakt, zo stelt het IMG. Binnen het effectgebied van de beving liggen bijvoorbeeld plaatsen als Appingedam, Loppersum en Middelstum.



Van de 454 schademeldingen kozen 285 aanvragers voor afhandeling via de maatwerkprocedure en 169 schademelders kozen voor een vaste vergoeding van 5.000 euro om de schade mee af te handelen.

Bij de maatwerkprocedure stuurt het IMG een deskundige om te adviseren over de oorzaak en omvang van de schade, bij de vaste vergoeding gebeurt dat niet. Naar verwachting wordt voor de vaste vergoeding gekozen als er sprake is van kleine, eenvoudige schades.