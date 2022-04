Het UMCG start een onderzoek naar een nieuw boostervaccin, de Akstonboosterprik, tegen corona. Voor het onderzoek is het UMCG op zoek naar 600 gezonde vrijwilligers tussen de 18 en 85 jaar oud.

Eerder deed het UMCG al onderzoek naar de werking van het Akstonvaccin, het AKS-452 vaccin, bij gezonde, ongevaccineerde vrijwilligers.

In dit onderzoek werden positieve resultaten gevonden: het vaccin bleek veilig en kan een zeer goede bescherming bieden tegen het coronavirus. In laboratoriumonderzoek bleek ook dat de antistoffen die aangemaakt worden door de deelnemers na vaccinatie met het Akston vaccin beschermen tegen de omikronvariant.



Het doel van de boosterstudie is om de reactie van het immuunsysteem op een Akstonboosterprik te onderzoeken bij 600 vrijwilligers die al gevaccineerd zijn met een door het EMA geregistreerd vaccin. Hieronder vallen de vaccins van Pfizer, Moderna, Janssen en AstraZeneca.



Verder wordt onderzocht of mensen langdurig effectief beschermd kunnen worden tegen nieuwe varianten van het coronavirus, om periodieke vaccinatie te voorkomen.



Het Akston vaccin is gebaseerd op een spike-eiwit, dat gefuseerd is met een eiwitfragment van een menselijk antilichaam. In dit type vaccin wordt geen gebruik gemaakt van genetisch materiaal. Het is dus geen mRNA-vaccin en maakt ook geen gebruik van een ander virus.



Het Akston vaccin is makkelijk te transporteren naar andere werelddelen zonder koeling, waar bewaartemperaturen van -80 °C (de bewaartemperatuur van de huidige geregistreerde vaccins) onmogelijk zijn en de vaccinatiegraad laag is; zoals in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Door wereldwijd zoveel mogelijk mensen te vaccineren, voorkomen we het ontstaan en verspreiden van nieuwe varianten van het virus.



Het type vaccin zou in de toekomst ook gebruikt kunnen worden om voor andere virussen vaccins te ontwikkelen.



Aan het onderzoek kunnen 600 gezonde vrijwilligers ouder dan 18 en jonger dan 85 jaar meedoen. Deelnemers hebben minimaal 3 maanden geleden hun laatste prik gehad en hebben nog geen ander COVID-19 boostervaccin ontvangen. Deelnemers krijgen één dosis van het kandidaat-vaccin toegediend.

Bij de deelnemers worden bij elke afspraak de antistoffen gemeten. Zo krijgen deelnemers inzicht in het effect van het vaccin gedurende de duur van de studie.