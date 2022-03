Groningen hijst vandaag, donderdag 31 maart, voor het eerst de transgendervlag op de Martinitoren. De vlag wordt gehesen naar aanleiding van de internationale transgender zichtbaarheidsdag. Met het hijsen van de vlag wil de gemeente Groningen een boodschap afgeven aan transgenders: 'Groninger ben je ongeacht.'

"Jezelf kunnen zijn is nog altijd niet voor iedereen vanzelfsprekend, ook niet in Groningen", zegt wethouder Glimina Chakor van Diversiteit & Emancipatie. Ze hoopt dat de symboliek van de vlag bijdraagt aan de acceptatie van diversiteit. Voorzitter Linda Weishaupt van Stichting Transgendergroep Groningen juicht het hijsen van de vlag ook toe: "Hoe meer we de zichtbaarheid van transgenders vergroten hoe makkelijker het wordt om uit de kast te komen."



De transgendervlag is in 1999 ontworpen door de Amerikaanse Monica Helms. De vlag bestaat uit vijf horizontale banen. De roze en blauwe strepen staan voor de traditionele kleuren voor jongens en meisjes. De witte staat voor mensen met een fluïde gender-identiteit, die in een proces van geslachtsverandering zitten of zichzelf beschouwen als genderloos.



De transgendervlag is gehesen door vertegenwoordigers van Transgendergroep Groningen, COC Groningen & Drenthe en wethouder Chakor.