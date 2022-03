Staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw verzekerde de Tweede Kamer woensdag dat alleen als huishoudens zonder aardgas komen te zitten, er Gronings gas gebruikt zal worden.

Vijlbrief: "Groningen komt alleen in beeld als er een tekort is aan gas. Dan moet je denken aan situaties waarbij ziekenhuizen niet meer verwarmd kunnen worden, of wanneer je thuis de verwarming aan zet, maar er gebeurt niets."



In het geval dat er inderdaad huishoudens zonder aardgas komen te zitten, ligt er een uitgebreid plan van aanpak klaar. Er wordt eerst zoveel mogelijk bespaard en afgeschakeld. Pas als de eerder genoemde ziekenhuizen en huishoudens (zogeheten beschermde afnemers) niet meer verwarmd kunnen worden, wordt er gekeken of er afgeschakeld kan worden of dat er meer Gronings gas gewonnen moet worden.