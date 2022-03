Het is deze week aardig druk op de weg. Door de start van fase 5 van Operatie Julianaplein is er weer een nieuwe verkeerssituatie ontstaan, met nieuwe wegen die afgesloten zijn of juist vrijgegeven. De werkzaamheden aan Ring Zuid verlopen wel goed, volgens aannemer Combinatie Herepoort.

Door de drukte waren er vooral maandag en dinsdag meer files. Vooral op de oostelijke ringweg was er sprake van drukte, en ook in vinkhuizen was er filevorming. Ook het openbaar vervoer had een aantal vertragingen.



De drukte is deels te verklaren doordat mensen moeten wennen aan de nieuwe situatie, zegt Johan Postma van Aanpak Ring Zuid. Daarnaast werden niet alle afsluitingen en vrijgegeven wegen meteen correct weergegeven in Google Maps. Postma verwacht dat er morgen een aardig beeld is van waar het druk blijft en of daar nog iets aan gedaan kan worden.



De werkzaamheden gaan voorspoedig. Volgens Bert Kramer van aannemer Combinatie Herepoort liggen ze bij de papiermolentunnel zelfs voor op schema. De papiermolentunnel - de verbinding voor fietsers en wandelaars onder de ringweg door, tussen de Rivierenbuurt en openluchtzwembad De Papiermolen - is al grotendeels gesloopt.