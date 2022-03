In totaal ging er vorige week donderdag en vrijdag 3.200 kubieke meter beton door de betonpompen bij station Groningen. Daar is in 35 uur tijd het onderwaterbeton in het tweede deel van de bouwkuip gestort. Het beton vormt straks, als het water weggepompt is, de vloer van de bouwkuip.

Het storten van een vloer met onderwaterbeton moet in één keer gebeuren. Er werd dus dag en nacht gestort aan de achterzijde van het station. Zo'n tien betonwagens per uur kwamen vanaf de Betoncentrale Groningen naar het bouwterrein voor de aanvoer van het beton. In verband met de werkzaamheden aan het Julianaplein werd er een andere bouwroute gereden dan normaal.



Omgevingsmanager Paula Bongertman: "Het storten van onderwaterbeton mocht niet onderbroken worden. Dat risico zagen we vooraf met de ingestelde omleidingsroute voor het Julianaplein. In overleg met de gemeente Groningen en Groningen Bereikbaar zijn we gaan kijken naar een andere route en daarmee konden we het risico op onderbreking verkleinen."

Uitharden en droogpompen

Het onderwaterbeton moet eerst goed uitharden. Daarna komt er een zogenoemd stempelraam in De Kuip die zorgt voor tegendruk. Medio april start het droogpompen van De Kuip en naar verwachting staat de bouwkuip aan de zuidzijde van het station in eind april helemaal droog.