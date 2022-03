In een flat aan de Aquamarijnstraat in Groningen is zondagavond brand uitgebroken. Daarbij raakte één persoon gewond.

De brand ontstond omstreeks 20.30 uur in de keuken van het appartement. Hulpdiensten kwamen daarop ter plekke, en omwonenden moesten naar buiten. De brandweer had de 'middelbrand' al snel onder controle.

De gewonde persoon is naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere behandeling. De andere aanwezige persoon van het appartement mocht na controle ter plekke huiswaarts keren. De schade van de brand is beperkt gebleven tot de keuken en omwonenden mochten al snel hun huis weer in.