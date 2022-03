Bij een steekincident aan de Pleiadenlaan in de stad is zaterdagavond een 26-jarige man gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar het incident en is op zoek naar getuigen.

de Pleiadenlaan. De toegesnelde hulpverleners troffen een 26-jarige man uit Groningen gewond aan. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft op dit moment nog geen verdachte aangehouden.



Over de toedracht van het steekincident is nog niets bekend. De recherche onderzoekt de zaak. Na de steekpartij is een buurtonderzoek gestart. Dat gaat vandaag verder. De politie gaat ook met het slachtoffer in gesprek en wordt er gekeken of er camerabeelden uit de omgeving kunnen worden veiliggesteld.



Daarnaast vraagt de politie mensen die iets hebben gezien of die meer weten over dit incident zich te melden. De politie zoekt ook camerabeelden.