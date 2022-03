Mirjam Wijnja is de komende vier jaar lijstaanvoerder van GroenLinks en, die partij is met enige afstand de grootste partij geworden in de gemeenteraad van Groningen.

Dat betekent dat Wijnja vandaag het initiatief zal kunnen nemen voor besprekingen over de vorming van een nieuw bestuur.

GroenLinks in Groningen heeft nu alle kaarten in handen. Met negen van de 45 zetels zal het niet mogelijk zijn om zonder GroenLinks een nieuw college te vormen.

Dat is één van de conclusies die je kunt trekken na de verkiezingen van gisteren. De andere conclusie is dat Groningen echt een links-liberale stad is, waar GroenLinks ( 9 zetels), PvdA (6) en D66 (5) samen al een meerderheid hebben.

Om een wat breder draagvlak te krijgen zal daar waarschijnlijk een andere partij bij komen. Het flirten met- , en dingen naar de gunst van Wijnja kan beginnen. Want het is zeker geen uitgemaakte zaak dat de Christen Unie dat zal zijn, want die partij heeft verloren. Misschien maakt de partij voor de Dieren nu een kans: die partij won één zetel, en heeft nu vier.

Andere opmerkelijke conclusie: het opkomst percentage in Groningen was met 54 procent relatief zeer hoog.

Populisten

In Groningen kreeg Forum voor Democratie tot geruststelling van menigeen geen poot aan de grond en kreeg veel te weinig stemmen voor een zetel. De PVV, met Ton van Kesteren, slaagde er wel in om opnieuw een zetel te halen.

Alle ogen zijn nu gericht op Marjam Wijnja, als aanvoerder van de grootste partij van Groningen.



Wijnja (1982) werd geboren en getogen in de Noordoostpolder. Ze ging naar Groningen om te studeren, werkte daarna in de jeugdhulpverlening, haalde haar master sociologie en kreeg twee kinderen, die opgroeiden in Ten Boer.



Ze richtte haar eigen adviesbureau op: Bureau Perspectief - sociale innovatie. Ze maakte eerst deel uit van de steunfractie GroenLinks-fractie in Provinciale Staten en richtte met een aantal anderen de GroenLinks afdeling Ten Boer op.

Wijnja werd fractievoorzitter in de raad van de oude gemeente Ten Boer in 2014, waar GroenLinks met 1 wethouder deel uitmaakte van het College.

Wat wil Wijnja?

Op de website van GroenLinks staat het volgende over de wensen van Wijnja: "Veiligheid van vrouwen en kinderen, tegengaan van straatintimidatie, de oplossing voor de aardbevingsschade die recht doet aan Groningen, een eerlijke aanpak van de klimaatcrisis en politiek die gericht is op inhoudelijke verandering in plaats van op beeldvorming."

Mirjam Wijnja is "altijd op zoek naar coalities van ondernemers, middenveld, bewoners, nieuwsgierig luisteren naar andere opvattingen".