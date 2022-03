Het herstel van de spoorverbindingen tussen Groningen en Leer in Duitsland is een stap dichterbij gekomen. De Duitse omroep NDR meldt dat deze week de exploitatieovereenkomst is ondertekend voor een nieuwe brug bij Weener.

In het document staat hoeveel treinen er per dag over de brug heen mogen rijden en hoe vaak de brug mag openen en sluiten. Het document maakt deel uit van werkzaamheden om de treinreis tussen Groningen en Bremen terug te brengen met een half uur in 2030.

In 2015 raakte de brug bij Weener zwaar beschadigd doordat er een vrachtschip tegenaan voer. Dit voorjaar wordt begonnen met de bouw van een nieuwe brug, die 125 miljoen euro moet kosten en in 2024 gebruiksklaar moet zijn. Tot het zover is kunnen treinreizigers gebruikmaken van een busverbinding.