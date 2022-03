De oudejaarsconference voor de NPO, die wordt gedaan door cabaretière Claudia de Breij, is komend jaar in de Stadsschouwburg in Groningen. Dat heeft De Breij donderdag bekendgemaakt bij het programma De Avondshow van Arjen Lubach.

Het is de derde keer dat De Breij de oudejaarsconference gaat verzorgen, na eerdere voorstellingen in 2016 en 2019. De kaartverkoop voor de conference in de Stadsschouwburg, evenals de voorafgaande try-outs, gaan de komende weken via de theaters van start. De oudejaarsvoorstelling wordt door BNNVARA op televisie uitgezonden.

Vorig jaar werd de oudejaarsconference door Peter Pannekoek gedaan. Dat zou ook gebeuren in de Stadsschouwburg, maar vanwege de op dat moment geldende coronamaatregelen verhuisde het optreden uiteindelijk naar Carré in Amsterdam.