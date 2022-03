Omwonenden van de Euroborg in Groningen zijn vrijdagochtend in alle vroegte wakker geworden door een alarm dat hard afging in het stadion. Van kwart voor zes tot half zeven ging het alarm onophoudelijk af.

Zeker in deze tijd waarin veel onrust en onzekerheid bestaat door de oorlog in Oekraïne was het voor veel bewoners flink schrikken om midden in de nacht een onaangekondigd alarm te horen loeien.

Volgens FC Groningen was er sprake van een storing, waardoor het alarm per ongeluk afging. "Het alarm is bedoeld om iedereen het stadion uit te krijgen bij een calamiteit. Vannacht ging die helaas af vanwege een storing, die ongeveer drie kwartier duurde. Erg vervelend voor de buren", vertelde een woordvoerder aan OOG TV.