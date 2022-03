De politie heeft beelden online gezet van de gewapende overval op de Coop-supermarkt aan de Meeuwerderweg op zaterdag 5 februari. Van de verdachte, vermoedelijk een minderjarige jongen, ontbreekt nog elk spoor.

Bij de politie kwam de bewuste avond rond 19:55 uur een melding binnen van een overval op de supermarkt. Toen de agenten kort na de melding bij de supermarkt aankwamen, was de verdachte al weg.

Vermoedelijk is hij fietsend op een witte damesfiets gevlucht over de Meeuwerderweg, in de richting van de het centrum. Er raakte bij deze overval niemand gewond en er is niets buitgemaakt.

Beelden verdachte

De politie is direct een onderzoek gestart. In de supermarkt zijn camerabeelden bekeken, in de omgeving is gezocht naar de verdachte en er is buurtonderzoek gedaan. Dit heeft nog niet geleid tot de aanhouding van de verdachte. De politie brengt daarom nu beelden naar buiten van de verdachte van de overval.

Signalement

De vermoedelijk minderjarige jongen droeg tijdens de overval zwarte kleding en zwarte schoenen met een witte zool. Ook droeg hij een wit masker/witte gezichtsbedekking.