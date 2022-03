GroenLinks is nu met ruime afstand de grootste partij in gemeenteraad van Groningen. De partij kreeg 17,8 procent van de stemmen, en zal dan ook straks het voortouw nemen bij de onderhandelingen over een nieuw bestuur.

Daar zullen PvdA en D66 waarschijnlijk ook aan mee gaan doen, want deze partijen leden in de stad minimaal verlies en eindigden als tweede en derde.

De uitslagen:

Groen Links: 17,8 procent; 3,2 procent minder dan vorige verkiezingen.

PvdA: 11,8 procent; 1,2 procent minder

D66: 10,4 procent, 0,3 procent minder

Partij vd Dieren: 9,3 procent; 2,7 procent winst

Stadspartij: 9,2 procent; verlies van 2,5 procent

SP: 8,2 procent; verlies van 1,3 procent

VVD: 7,5 procent; verlies van 1,4 procent

Student en Stad: 6,3 procent, winst van 2,9 procent

ChristenUnie: 5,1 procent, verlies van 1,6 procent

CDA: 5,0 procent, verlies van 0,4 procent

Partij vh Noorden: 4,1 procent; gelijk gebleven

PVV: 2,1 procent

Forum voor Democratie: 1,7 procent

Opkomst was: 54,4 procent; vorige keer: 44,1 procent

(Bron: Verkiezingsdienst AD).

De opkomst in de gemeente Groningen was hoog en Forum voor Democratie krijgt met slechts 1,7 procent niet echt poot aan de grond in Groningen.