De brand bij hotel Parkzicht in Veendam is onder controle. De brandweer sloeg eerder zondagochtend groot alarm, maar uiteindelijk viel het mee: in de keuken werd de brandhaard gevonden en geblust. Het hotel was ondertussen ontruimd en de gasten waren elders opgevangen.

Zondagochtend ging er een automatisch brandalarm af, en ook zagen mensen witte rook. Tijdens het onderzoek naar de oorzaak van de rookontwikkeling is er brand gevonden.



Voor de zekerheid werd er opgeschaald naar grote brand. Er rukten twee hoogwerkers en een extra tankautospuit uit.