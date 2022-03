De Russische celliste Maya Fridman heeft het initiatief genomen voor een culturele benefietavond in Groningen, met muziek, dans, een koor en eten. De opbrengst van deze bijzondere avond op maandag 21 maart in De Oosterpoort in Groningen is voor Oekraïne.

SPOT Groningen, het Prins Claus Conservatorium en Club Guy & Roni organiseren op initiatief van de Russische cellist Maya Fridman een benefietavond voor Oekraïne, waarvan de opbrengst gaat naar Giro555.

Maya wordt daarin bijgestaan door een groot aantal topmusici waaronder de Oekraïens-Russische pianist Borys Fedorov en de Oekraïense violist Igor Gruppman. Ook altviolisten Dana en Mikhail Zemtsov, cellist Maja Bogdanovic, contrabassist Nicholas Schwartz en pianist Rembrandt Frerichs dragen hun steentje bij, evenals sopraan Channa Malkin, het koor van het Prins Claus Conservatorium en de Russische danseres Tatiana Matveeva. Gedurende de avond ontvouwt zich een afwisselend programma vol muziek, dans en indringende verhalen.

Met de bijdrage van zowel Oekraïense, Russische, Nederlandse en andere internationale kunstenaars die met hun spel steun betuigen aan de slachtoffers van de oorlog, wil Fridman de verbindende kracht van muziek en dans voelbaar maken.

De inzet van alle uitvoerenden is geheel belangeloos. SPOT Groningen stelt de zaal en het personeel beschikbaar. De volledige ticketopbrengst gaat naar Giro555. Wie niet kan komen maar het initiatief wel wil steunen kan ook een virtuele stoel kopen.