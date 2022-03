Veel Groningers zijn geraakt door de oorlog in Oekraïne en de stroom vluchtelingen die het thuisland verlaat. Daarom organiseert de gemeente Groningen aankomende zaterdag in de Martinikerk een moment van bezinning en solidariteit voor Oekraïne. Deze bijeenkomst is voor iedereen die Oekraïne wil steunen, benadrukt de gemeente.

Het programma bestaat uit een officieel gedeelte met toespraken en muzikale omlijsting, daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen te zijn.



Het programma begint om 11.00 uur en duurt tot 13.00 uur.