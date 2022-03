Het autoverkeer lijkt, na twee 'opstartdagen', gewend te zijn aan de nieuwe situatie bij het Julianaplein. Dat meldt Groningen Bereikbaar in de wekelijkse update. De werkzaamheden zijn in fase 4 beland, wat betekent dat het westelijke deel van het Julianaplein afgesloten is.

Fase 4 duurt van 28 februari tot 28 maart. Het westelijke deel van het Julianaplein is afgesloten. Verkeer vanuit en richting Drachten kan niet via het Julianaplein. Verkeer tussen de richtingen Assen en Hoogezand kan wel via de tijdelijke weg.



"Op woensdag 2 maart zagen we het verkeer al beter doorstromen dan in de twee dagen ervoor. Het lijkt erop dat het verkeer twee dagen nodig had om aan de nieuwe situatie te wennen", zo schrijft Groningen Bereikbaar.



De vertraging voor zowel het busverkeer als het autoverkeer nam daardoor af, stelt de organisatie. Bovendien bleek dat sinds woensdag de gewenste verkeersreductie van 20 procent gehaald werd.



Automobilisten leken gewend aan de nieuwe situatie, maar er zijn ook op een aantal plekken verkeersmaatregelen genomen effect lijken te sorteren. Verder worden de omleidingsroutes goed gevolgd, en is de doorstroming op de N372 verbeterd. De Laan Corpus den Hoorn en Paterswoldseweg blijven wel wat druk, maar het verkeer stroomt wel door, zegt Groningen Bereikbaar.



"Ook op de westelijke ringweg richting het Vrijheidsplein zien we in de spitsen nog verkeersdrukte ontstaan. Via verschillende kanalen is er aandacht gevraagd voor het ritsen, zodat de wegcapaciteit maximaal benut wordt. In het weekend zijn er geen bijzonderheden gemeld. Ook de ochtend- en avondspitsen op maandag 7 en dinsdag 8 maart zijn voorspoedig verlopen."