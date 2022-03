In Forum Groningen is volop aandacht voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Zo staat volgende week maandag, 14 maart, het 'Grote Lijsttrekkersdebat' op het programma. En op 16 maart kun je in het Forum terecht voor de Uitslagenavond.

De lijsttrekkers gaan met elkaar in debat over populaire thema's als wonen, duurzaamheid, veiligheid en participatie. Er zijn geen kaarten meer beschikbaar voor de avond. Een livestream van het debat wordt uitgezonden op het ledscherm in de hal van het Forum en het debat is live te volgen op OOG TV en dvhn.nl. Het debat met gebarentolk wordt uitgezonden via Platform F.

Als vanouds organiseert het Forum een spannende uitslagenavond. Volg de uitkomsten van de verkiezingen op de voet met mede-inwoners van de stad, lokale politici en host Bram Douwes. De bar is open.