De politieke partij Student en Stad vreest dat mogelijk duizenden huurders uit hun huis in Groningen zullen worden gezet door de gemeente Groningen omdat zij wonen in een pand waar de verhuurder geen vergunning heeft gekregen voor de verhuur.

Dat meldt Student en Stad vandaag. Volgens de partij wonen veel studenten in een pand zonder "omzettingsvergunning".



"Een omzettingsvergunning hebben verhuurders nodig als zij een woning 'omzetten' van een 'zelfstandige woonruimte' naar een 'onzelfstandige woonruimte'. Dat is juridisch taalgebruik om aan te geven dat men een woning gaat gebruiken voor de verhuur van kamers, bijvoorbeeld aan studenten", zo stelt de partij.



Student en Stad-raadslid Steven Bosch kreeg naar eigen zeggen dinsdag een bevestigend mailtje van een ambtenaar van de Gemeente Groningen. De gemeente is volgens hem inderdaad gestart met het handhaven op panden zonder omzettingsvergunning. Dat zijn 1400 adressen in Groningen, waar wel drie of meer personen wonen, maar waar de benodigde omzettingsvergunning ontbreekt, aldus Student en Stad.

Vijfduizend huurders die hun huis kunnen verliezen, is volgens Bosch een voorzichtige schatting. Het eerste pand in het centrum van Groningen, bewoond door vier mannelijke en vier vrouwelijke studenten, moet leeg zijn op 11 april.



Dit kwam aan het licht doordat gemeenteraadspartij Student & Stad een bericht kreeg van inwoners van het zojuist genoemd studentenhuis. De bewoners hebben te horen gekregen dat ze op 11 april op straat komen te staan op straffe van een boete van euro7500,- per maand voor de huisbaas. Dat terwijl er in dit pand al sinds 2016 studenten wonen.



Dat dit niet gaat om slechts enkele huizen maar om 1400 panden in Groningen blijkt uit het Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling Groningen, aldus de studentenpartij.

Volgens Student & Stad moet de gemeente "direct stoppen met deze procedures en uithuiszettingen en oplossing zoeken waardoor huurders kunnen blijven wonen in hun huis. De gemeente heeft deze situatie vijf jaar laten aanmodderen en komt nu doodleuk aankloppen bij de huurders om ze het huis uit te zetten. Ronduit belachelijk."



De gemeente heeft nog niet gereageerd op de vraag of deze inderdaad voornemens is alle bewoners van deze 1400 panden uit huis te zetten. In ieder geval staat vast dat ze al zijn begonnen. Student & Stad "vreest het ergste".