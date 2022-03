Al bijna honderd Groningse gezinnen hebben aangegeven opvang te willen bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. Deze Groningers reageren daarmee op het initiatief "Thuis voor Oekraïne", een initiatief van twee inwoners uit Zuidbroek. De honderd Groningers hebben samen 239 opvangplaatsen aangeboden, samen goed voor 109 volwassenen en 130 kinderen.

Dat melden de initiatiefnemers van de actie "Thuis voor Oekraïne", Rowin en Jolanda Penning. Zij besloten in actie te komen na het zien van de afschuwelijke beelden over de aanval op Oekraïne. Ze hopen dat zoveel mogelijk mensen in Groningen of elders in Nederland een warm thuis voor Oekraïners willen bieden. "We hebben geen idee of en hoe het gaat lopen, maar voor ons was stil zitten en niets doen geen optie", zo schreven ze aan het begin van de actie.

Ze riepen een website in het leven waar mensen alle informatie kunnen vinden, nadere informatie kunnen vragen en zich kunnen aanmelden. Inmiddels lijkt deze actie dus op gang te gaan komen, en zijn er al veel reacties. Veel overleggen zijn al geweest.

"Oekraïners zijn vrij om naar Nederland te reizen en mogen straks tot drie jaar verblijven in de Europese Unie, zonder dat zij asiel hoeven aan te vragen. Zij krijgen een speciale verblijfstatus. Oekraïense vluchtelingen mogen desgewenst een asielverzoek indienen. Zij komen dan in een asielopvangcentrum. Inmiddels hebben de eerste gevluchte Oekraïners zich gemeld in Ter Apel, en dit aantal kan snel oplopen. "

"Om ervoor te zorgen dat Oekraïners zo snel en goed als mogelijk kunnen worden opgevangen, is de site www.thuisvooroekraine.nl in het leven geroepen, met als doel om gastgezinnen in (Noord-)Nederland te vinden, zodat de slachtoffers tijdelijk een warm en veilig onderkomen krijgen. Ook worden touringcaroperators gevraagd bussen beschikbaar te stellen, voor het geval slachtoffers vanuit Polen moeten worden opgehaald.

Het initiatief is er op gericht ervoor te zorgen dat zoveel als mogelijk uit Oekraïne gevluchte burgers een veilig en warm tijdelijk onderkomen krijgen."