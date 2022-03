In The Student Hotel staat op 15 maart het Besef Jongerendebat op het programma. Het programma voor deze avond bestaat uit een debat - met ​actuele​ ​​thema's die jongeren aangaan - onder begeleiding van Warner van der Louw. Afgewisseld met spraakmakende video's, muziek en stellingen waarop het publiek kan reageren. Het debat is live te volgen via verschillende kanalen van Spot TV.

Groningen is de jongste stad van Nederland. In totaal studeren er meer dan 55.000 studenten in Groningen. Tijdens de verkiezingen laat een groot deel van deze jonge doelgroep zijn stem niet horen, stelt de organisatie. "Dat is jammer, want als jong en studerend Groningen representeren we een groot deel van de inwoners van de stad. Dat betekent dat wij een enorme invloed kunnen uitoefenen op het lokale beleid en regelgeving."



Het 'Besef Verkiezingsdebat' begint om 19.30 uur in The Student Hotel. Er is in de zaal ruimte voor 150 mensen. Daarnaast is het debat live te volgen via de verschillende kanalen van Spot TV.



Het evenement wordt mogelijk gemaakt door gemeente Groningen en Noorderpoort.