De Veiligheidsregio Groningen en de tien Groninger gemeenten treffen voorbereidingen voor de opvang van duizend Oekraïense vluchtelingen. Dat meldt de Veiligheidsregio. Inmiddels worden de eerste Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Haren, Stadskanaal en Winschoten.

Als de tien gemeenten in Groningen de eerste duizend opvangplekken beschikbaar hebben wordt gekeken naar nóg eens duizend plekken. In totaal gaat het dus om tweeduizend opvangplekken in de provincie Groningen. Ook de andere veiligheidsregio's is gevraagd om tweeduizend opvangplekken beschikbaar te stellen.



Inmiddels zijn in de provincie al de eerste vluchtelingen al opgevangen. De verwachting is dat de stroom vluchtelingen door de oorlog in Oekraïne alleen maar zal toenemen en dat ook locaties in andere plaatsen in de provincie Groningen benut zullen worden. Daarnaast bestaat de reguliere instroom in Ter Apel.



Oekraïners kunnen vrij reizen naar Nederland. Zonder verblijfsvergunning kunnen zij negentig dagen in Nederland blijven in de vrije termijn. Oekraïners hoeven zich dus niet te melden als zij in Nederland aankomen en hoeven daarom ook niet direct asiel aan te vragen. Ook hoeven zij zich op dit moment niet te melden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit hoeft ook niet als de vrije termijn (of visum kort verblijf) al is verlopen. Op de opvanglocaties is meer informatie beschikbaar.

De gemeente Groningen maakte maandag bekend dat studentenflat Cornus (voorheen Selwerd I) aan de Kornoeljestraat gedeeltelijk wordt ingezet om Oekraïense vluchtelingen op te vangen.