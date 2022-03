Om het wapenbezit onder jongeren tegen te gaan start in Groningen vrijdag de jongerencampagne YouChoose. Burgemeester Koen Schuiling opent de campagne bij de soos van WIJ Groningen in Lewenborg.

Deze campagne stelt jongeren voor de keuze: Wil je indruk maken bij je vrienden door een steekwapen te dragen? Of wil je respect krijgen voor je talenten?

"Het steekwapenbezit onder jongeren neemt toe, helaas ook in de gemeente Groningen. Als burgemeester maak ik mij daar grote zorgen over", zegt Schuiling. "De kans is groot dat wie een wapen bij zich draagt, dat ook gaat gebruiken. Jongeren voelen zich onveilig zonder wapen, of denken dat ze meer respect krijgen als ze een wapen bij zich dragen."

Maar wapens lossen niets op, vindt de burgemeester, ze maken de situatie alleen maar erger. "Ze kunnen van kinderen daders én slachtoffers maken. Het is dus belangrijk om jongeren te motiveren om geen wapen te dragen en zich te richten op hun talenten." Ook roept de burgemeester ouders op om dit met hun kinderen te bespreken.

Op verschillende plaatsen in de gemeente zijn QR-tegels geplaatst. Ze liggen op plekken waar veel jongeren komen, zoals schoolpleinen en sportveldjes in de wijken. Wie de QR-code scant, komt op de site youchoose.nl/groningen. Daar staat onder meer een driedelige reportage van presentator Zied Fargi waarin hij het fenomeen steekwapenbezit onderzoekt in de Groningse wijken.

Daarnaast zijn verschillende onder jongeren bekende Groningers ambassadeur voor de campagne. Het gaat om de kickboksers Sirano van 't Zand van Fight Academy Groningen, wereldkampioen kickboksen Sarèl de Jong, rapper Rayvano Sabajo en Tom Klooster, die met zijn voetbaltricks veel volgers heeft op Instagram en TikTok. Zij geven onder andere een kickboksles en rapworkshop.