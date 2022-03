Na de elektrische deelscooters staan er vanaf 1 juni in de stad ook 600 elektrische deelfietsen. Het gaat om fietsen die maximaal 25 kilometer per uur kunnen.

Twee verschillende bedrijven plaatsen komende zomer in totaal 400 elektrische fietsen in de stad. Na een paar maanden komen er nog 200 bij. Beide bedrijven krijgen een vergunning voor 300 elektrische fietsen. Blijkt de behoefte groter te zijn, dan kunnen het er meer worden.



Het college van B&W verwacht dat de elektrische deelfiets voor sommige inwoners een alternatief kan zijn voor het bezit van een eigen auto.



De fietsen mogen niet overal op straat worden neergezet. Na gebruik moet je de fiets achterlaten in een fietsenrek of een fietsenstalling. Om een deelfiets te kunnen gebruiken, heb je net als bij deelscooters een app nodig. Daarin laat je met een foto zien dat je de fiets netjes hebt geparkeerd.



Deelscooters



De gemeente heeft ook onderzoek gedaan naar het gebruik van deelscooters. Die zijn nog steeds heel populair in Groningen. Tussen 1 mei en 31 december 2021 zijn er in totaal 437.881 ritjes mee gemaakt, met een totale afstand van ruim anderhalf miljoen kilometer. Per dag waren het gemiddeld 1.787 ritten. Gemiddeld wordt elke deelscooter meer dan 5 keer per dag gebruikt.