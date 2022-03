Tijdens fase 4 van Operatie Julianaplein is er meer verkeersdrukte te zien op het wegennetwerk in en rondom Groningen. Dat meldt Groningen Bereikbaar.

Op maandag en dinsdag waren er meer files dan normaal. De 20 procent verkeersreductie - die nodig is om de bereikbaarheid van de stad te waarborgen - is op maandag 28 februari en dinsdag 1 maart niet gehaald. Wel lijkt het verkeer zich meer over de dag te verspreiden. De drukte heeft waarschijnlijk deels te maken met het einde van de voorjaarsvakantie en de versoepelingen van de coronamaatregelen.

Op een aantal routes leverde de verkeersdrukte vertraging voor de bussen op. Ook rijdt er meer verkeer op de Stationsweg, terwijl er op de noordelijke ringweg minder verkeer rijdt dan in de eerste week van fase 2. Dit duidt erop dat de omleidingsroutes minder goed gevolgd worden.



Gedurende de voorjaarsvakantie en dus ook tijdens fase 3 (het weekend van 25 - 28 februari) was het rustiger op de weg en werd de 20 procent verkeersreductie wel ruimschoots behaald. Wel was te zien dat het op een aantal wegen drukker werd, zoals bij het Hoendiep, de Stationsweg en het Vrijheidsplein. De verkeerslichten zijn hierop aangepast en bij de Europaweg zijn verkeersregelaars ingezet ten behoeve van de hulpdiensten.



Afgelopen maandag ging fase 4 van start. In deze fase is het Julianaplein helemaal afgesloten. Het verkeer tussen Assen en Hoogezand kan wel in beide richtingen rijden via de tijdelijke weg. Verkeer van en naar Drachten wordt omgeleid via de ringwegen. Fase 4 duurt nog tot 28 maart. Er zijn de komende week geen andere afsluitingen gepland. In fase 4 wordt de tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal aangesloten op de N7 en de A28. Ondertussen wordt ook het 'oude' Julianaplein ontmanteld.

Groningen Bereikbaar blijft hun oproep herhalen: werk thuis als dat kan, pak fiets of OV en als je dan toch met de auto moet, reis via P+R en mijd de spits. Ook noemen ze het van groot belang dat automobilisten de omleidingsroutes rondom de stad volgen, zodat het OV en de hulpdiensten zo min mogelijk hinder ervaren.