Het Groningse festival Grasnapolsky mag als eerste festival eindelijk weer open na twee jaar dicht te zijn geweest. Het festival profiteert als eerste van de versoepelingen van de coronamaatregelen van afgelopen vrijdag, nu de evenementenbranche in heel Nederland de deuren weer mag openen.

Grasnapolsky is in het weekend van 12 en 12 maart. Het is het eerste festival in Nederland dat weer onbelemmerd doorgang kan vinden. Toevallig was Grasnapolsky ook het laatste meerdaagse festival dat nog doorgang kon vinden in 2020 voordat alle evenementen op slot moesten. Het festival grapt op Instagram dan ook: "De laatsten zullen de eersten zijn?!"

Het meerdaagse festival hoeft alleen nog de maatregel van testen voor toegang te hanteren. Er moet nog duidelijkheid komen over hoe aan deze maatregel invulling gegeven moet worden. De organisatie van het festival hoopt dat het mogelijk is een testlocatie bij het evenement zelf te kunnen creëren.

Grasnapolsky is een indie- en elektronicafestival dat altijd plaatsvindt op een minder bekende locatie in Nederland en legt bewust een verbinding met de omgeving. Dit jaar is het in Noordoost-Groningen, in voormalige strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda.

Dit jaar komen onder andere Goldband, LUWTEN, Hang Youth, Charlie & The Lesbians en Future Husband naar Grasnapolsky. Het volledige programma en de timetables van Grasnapolsky zijn inmiddels ook bekend en staan op de website van het festival. Er zijn nog kaarten beschikbaar.