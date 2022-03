De gemeente Groningen gaat geld dat is overgebleven uit eerdere corona-regelingen inzetten voor ondernemers die getroffen zijn door de lockdowns. Er is in totaal 2,9 miljoen euro beschikbaar.

Volgens de gemeente gaat om het om geld dat is overgebleven van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), een bedrag van in totaal 2,9 miljoen euro. De gemeente wil daarmee ondernemers ondersteunen die door de lockdowns grote omzetverliezen hadden.



Wethouder Economische Zaken Berndt Benjamins: "De ondernemers in onze gemeente hebben zware klappen gehad. Ik heb veel bewondering voor hoe zij zich door de crisis heen hebben geworsteld. Steeds weer keken ze naar (wat binnen de geldende maatregelen) wél kon. Het geld dat voor hen bedoeld is moet dus ook bij hen terechtkomen. Daar gaan we als gemeente nu voor zorgen."



Net als vorig jaar zijn er onder de noemer 'Groningen vooruit' ook weer verschillende initiatieven om de horeca en detailhandel te ondersteunen.



Zo gaat de gemeente samen met de Groningen City Club (GCC) ondernemers ondersteuning aanbieden bij verdere digitalisering van hun bedrijfsvoering. "We zien dat het consumentengedrag sterk is veranderd en dat online bijvoorbeeld niet meer is weg te denken in het retail landschap. Veel ondernemers hebben al de nodige stappen gezet om ook online omzet te genereren. Tegelijkertijd zien we ondernemers worstelen met vragen over hun toekomst, over de veranderende markt en of online ook voor hen interessant kan zijn. Juist daar willen we ondernemers bij helpen door praktische ondersteuning te bieden en maatwerktrajecten, aldus Eric Bos, voorzitter van de Groningen City Club".



Ook is er geld uitgetrokken voor bedrijfseconomische steun via coaching bij externe partijen. De gemeente ondersteunt de Groningse horeca via een campagne voor de werving van personeel en via subsidie voor het platform Horeca Groningen, waar veel Groningse horecaondernemers gebruik van maken.



Samen met de Groningen City Club (GCC) gaat de gemeente activiteiten ondersteunen die de consument stimuleren weer volop gebruik te maken van de horeca, winkels, cultuur en recreatie. Ook is er financiële ondersteuning beschikbaar voor initiatieven vanuit de diverse straatverenigingen.