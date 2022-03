In samenwerking met Imagine Filmdistributie organiseert Forum Groningen een benefietvoorstelling van antioorlogsfilm Donetsbekken van de Oekraïense regisseur Sergei Loznitsa. De volledige opbrengst van de filmkaartjes gaat naar Giro 999 van Stichting Vluchteling.

In het Oost-Oekraïense Donbass strijden criminele bendes, het lokale leger en Russische troepen tegen elkaar op de straat. Met acteurs en inwoners van de regio herschept Loznitsa filmpjes die rondgaan op social media om te tonen dat de waarheid vaak wonderlijker is dan fictie.

Met de film won de regisseur de prijs voor Beste Regie in het Cannes-programma Un Certain Regard. Vol gitzwarte humor toont Loznitsa ons een maatschappij in verval, terwijl absurde komedie gaandeweg omslaat in absurde tragedie.



Giro 999 van Stichting Vluchteling is deze dagen speciaal opengesteld voor vluchtelingen uit Oekraïne.