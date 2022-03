GGD Groningen staat van 7 tot en met 10 maart met een tijdelijk vaccinatielocatie op de Zernike Campus. De locatie wordt op deze plek ingericht om studenten (en medewerkers) van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dichtbij hun dagelijkse activiteiten de mogelijkheid te geven om zich te laten vaccineren. Het is niet nodig om een afspraak te maken.

Ook als er vragen zijn over het vaccineren, kunnen studenten en medewerkers langskomen. Elke dag is er een arts aanwezig om deze te beantwoorden. Tussen 9.00 en 16.30 uur zijn studenten en medewerkers welkom. Zij krijgen dan het vaccin van Pfizer/BioNTech. Men kan terecht voor een 1e of 2e prik en ook voor de boosterprik.



Het is niet nodig om een afspraak te maken. Wel zijn een mondkapje en een ID-bewijs verplicht. De vaccinatielocatie is van 7 tot en met 10 maart te vinden in het Willem-Alexander Sportcentrum, Zernikeplein 17.