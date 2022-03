Het was druk vanochtend op de weg. Vanaf vanochtend 6 uur is het oude Julianaplein afgesloten en dat zorgde voor veel hinder. Vooral bij de afslag van de A28 naar Groningen-Zuid, de Laan Corpus den Horn en de Stationsweg was het langzaam rijden.

Groningen Bereikbaar bevestigt de drukte en roept op om de auto te laten staan.

Vanochtend is fase vier van Operatie Julianaplein gestart. De afsluitingen in deze fase duren een maand.