Alle tien Groningse gemeenten zijn bereid tot opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dat bleek maandagavond tijdens een speciale vergadering van de Veiligheidsregio Groningen. "De bereidheid tot opvang is unaniem", aldus woordvoerder Hans Coenraads van de Veiligheidsregio.

Onder leiding van de voorzitter Koen Schuiling kwamen de burgemeesters van de tien gemeenten bij elkaar om te praten over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, en de opvang van vluchtelingen in onze regio.



Tijdens de vergadering werd duidelijk dat alle tien gemeenten bereid zijn vluchtelingen op te nemen. De burgemeesters hebben afgesproken om dinsdag, tijdens de wekelijkse collegevergaderingen, te inventariseren welke opvangmogelijkheden er in hun gemeente zijn.



Een lijst van alle mogelijke opvanglocaties in de regio Groningen wordt dan uiterlijk eind deze week door de Veiligheidsregio doorgegeven aan het Rijk, zegt Coenraads.



Om welke locaties het eventueel gaat, is nog niet te zeggen. Het is bovendien nog onduidelijk wat de behoefte is, en hoe groot de stroom vluchtelingen is die deze kant op komt. "We willen dit ook zorgvuldig doen, en tijdig communiceren met de omwonenden van de opvangplekken."