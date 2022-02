Als Rusland geen gas meer zou leveren aan Nederland, mag er als alternatief weer meer aardgas gewonnen worden in Groningen. Daar staat tweederde van de Nederlanders positief tegenover. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 23.000 mensen over de oorlog in Oekraïne. Groningers die meededen aan het onderzoek zijn verdeeld over de kwestie.

Bijna tweederde (63 procent) van de respondenten gaf aan er positief tegenover te staan. Eén op de vijf (22 procent) wil geen Nederlands aardgas meer oppompen.



Het doel van het kabinet is om zo snel mogelijk te stoppen met de gaswinning in Groningen. Het kabinet sluit echter niet uit dat de Groningse gaskraan verder opengaat als we in een crisissituatie met Rusland belanden. Wel zegt het kabinet dat dat de allerlaatste optie zal zijn.



Aan het onderzoek deden ook 900 inwoners van de provincie Groningen mee. Zij zijn verdeeld over de kwestie. De helft (51 procent) is tegen verdere gaswinning in hun provincie, ongeacht de omstandigheden. Zij vinden dat de bewoners wel genoeg geleden hebben onder de aardbevingen en wijzen erop dat de schade bij hen nog steeds niet hersteld is.



Vier op de tien Groningers in het onderzoek (41 procent) staan onder voorwaarden wel positief tegenover gaswinning in hun provincie in een noodsituatie. Zij willen wel dat er vooraf een oplossing voor de inwoners wordt bedacht, blijkt uit het onderzoek. "Als Groninger vind ik dat er wel meer gas gewonnen mag worden, op voorwaarde dat er bijzonder ruimhartig wordt gecompenseerd, zonder bureaucratische rompslomp", zegt een Groningse deelnemer. "Ik wil het land best helpen als we hier ook geholpen worden."



Die mening wordt gedeeld onder meerdere respondenten. De meeste Nederlander die positief tegenover de kwestie staan, vinden dat het oppompen van eigen gas zo min mogelijk ten koste van Groningers mag gaan.