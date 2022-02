Het initiatief om namens Groningse boeren een grootschalige claim in te dienen tegen Shell wegens aardbevingsschade, gaat niet meer door. Het bestuur van de achterliggende stichting is opgestapt. Dat meldt RTV Noord. Door oud-bestuurders wordt nu een nieuwe stichting opgestart om alsnog een claim in te dienen.

Het idee was om een groepsclaim in te dienen namens zo'n tweehonderd Groningse boeren die door gaswinning zijn gedupeerd, maar door onderlinge frustraties in het bestuur en een gebrek aan ingestuurde dossiers bleek één grote claim niet haalbaar. Ook haakten veel potentiële geldschieters voor de proceskosten vroegtijdig af, blijkt uit gesprekken met de bestuurders.

Bart Pool, directeur en oprichter van de stichting, zou het wachtwoord van de mail hebben gewijzigd, zodat andere bestuursleden niet meer bij de informatie konden. Daarnaast trad Pieter Lakeman vroegtijdig terug als bestuurder, nadat Pool belangrijke informatie over zijn gezondheid had verzwegen. Volgens Lakeman bleek hij al meer dan twintig jaar een Wajong-uitkering te hebben vanwege mentale problemen, en bleek hij nog schulden te hebben uit eerdere ondernemingen. Potentiële geldschieters haakten af vanwege een te groot financieel risico door de schulden van Pool. Daarom haakte Lakeman af als bestuurder.

Pool noemt de beschuldigingen in een telefonische reactie tegen RTV Noord onzin. Wel geeft hij later toe oud-bestuursleden buiten te hebben gesloten en bevestigt de informatie rondom zijn gezondheid.

Opgestapte bestuursleden willen met een nieuwe stichting alsnog een claim indienen. Zij gaan verder onder de naam 'Gasclaim.nl'. Zij laten weten alsnog voor de boeren te willen strijden en volgens de oude werkwijze het initiatief door te willen zetten. Omdat zij geen toegang meer hebben tot de dossiers, roepen zij Groningse boeren op zich opnieuw te melden. Gesprekken met investeerders lopen nog.