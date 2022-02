Vanwege de extreem hoge waterstanden in de Groningse wateren sluit het Groninger Museum dinsdagochtend preventief de deuren. Het is niet de eerste keer dat het museum, dat middenin het Verbindingskanaal ligt, last heeft van hoog water. In 1998 stroomde het water zelfs via de wanden naar binnen.

Volgens het museum zijn de deuren dinsdag uit voorzorg tot 13 uur gesloten. Wanneer er geen hoogwaterdreiging meer is gaat het museum vanaf 13.00 uur gewoon weer open voor publiek. Wanneer de hoogwaterstand aanhoudt, blijft het museum in de middag ook dicht.

In de hele provincie staat het water extreem hoog. Na een natte zondag viel ook maandag weer een hoop regen. Daarmee is er in twee dagen tijd is circa 55 millimeter gevallen.

Volgens waterschap Hunze en Aa’s zijn er maandag langs het Noord-Willemskanaal, nabij de Witte Molen bij Haren, zandzakken gelegd. Op verschillende plekken langs het Winschoterdiep, tussen Groningen en Hoogezand, zijn bij scheepswerven noodkeringen geplaatst. Op alle vaarwegen van Hunze en Aa’s geldt een vaarverbod. Dinsdagochtend staan dijkinspecties gepland.

Bij Boerakker wordt vanwege het hoogwater de nieuwe waterberging De Dijken - Bakkerom voor het eerst ingezet. Dat heeft waterschap Noorderzijlvest maandag besloten. De maatregel is bedoeld om wateroverlast in het gebied tegen te gaan.