Na het omvallen van een boom in de Helperzoom in Groningen zijn gisteren tientallen dode kraaien aangetroffen. Dat meldt Dierenambulance Groningen op Facebook. De boom was omgewaaid door de harde wind. De meeste kraaien raakten verstrikt in en onder de takken, een aantal belandden in het water. Medewerkers van de Dierenambulance hebben 87 dode kraaien moeten oprapen. Daarnaast werden de zwaargewonde kraaien naar de dierenarts gebracht voor euthanasie. Lichtgewonde kraaien moesten tot rust komen in de wildkamer.

Een vrouw die de boom had zien vallen, schakelde de dierenambulance in. "Bij aankomst werd duidelijk hoe verschrikkelijk de situatie was", blikt de dierenambulance terug. "Er lagen ontzettend veel dode kraaien. Tot hun grote schrik zagen ze dat er nog veel hulpeloze kraaitjes onder de takken lagen te vechten voor hun leven."



Medewerkers die eigenlijk al vrij waren, werden ingeschakeld om te komen helpen. Emoties moesten worden onderdrukt tijdens het oprapen en helpen van de dieren, schrijft de Dierenambulance. "Dat was echt noodzakelijk want anders was het niet te doen. Te zwaar en te verdrietig."



Eerst werden alle levende vogels gered, vervolgens werden de dode opgeraapt. "De aangeslagen collega's kwamen retour met zakken met daarin 87 dode kraaien die ze van de grond hadden moeten rapen", aldus de Dierenambulance.