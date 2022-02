Nadat storm Eunice vrijdag flink wat van zich heeft laten horen, lijkt de rust inmiddels teruggekeerd. Tot 3.00 uur gold voor de provincie Groningen code oranje, tot 8.00 uur code geel. Inmiddels is het weeralarm door het KNMI ingetrokken. Eunice heeft wel duidelijk haar sporen achtergelaten in de stad.

Op diverse plekken in de provincie is forse schade ontstaan door Eunice. Het ging vooral om schade aan gebouwen en omgewaaide bomen. In Appingedam raakte het dak van een rijtjeswoning los, waardoor in totaal 18 woningen ontruimd moesten worden. Er raakte niemand gewond.

In de stad Groningen zijn aan de Jacob Schorerstraat woningen ontruimd omdat het dat er afwaaide. Ook daarbij zijn geen gewonden gevallen. Bij winkelcentrum Paddepoel waaide een deel van het dak eraf.

Omstreeks 19.30 uur was er sprake van een ongeval op de N361 tussen Adorp en Sauwerd. Een 52-jarige automobilist raakte bekneld bij een aanrijding met een omgevallen boom. De politie meldt dat de inzittende is overleden aan ernstige verwondingen.



Inmiddels rijden de meeste bussen weer, maar de treinen nog niet allemaal. De NS meldt dat de schade aan het spoor en de bovenleidingen groot is. ProRail is hard aan het werk om die schade te herstellen. Het spoorwegbedrijf verwacht dat er in de loop van de middag weer treinen kunnen gaan rijden.