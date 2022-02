Groningen bereidt zich voor op storm Eunice, die vanaf vrijdagmiddag om 14.00 uur over het land zal trekken. Het KNMI waarschuwt voor omvallende bomen en losse takken. Veiligheidsregio Groningen meldt op Twitter dat mensen in het geval van stormschade zonder spoed 0900-0904 kunnen bellen, om de 112 te ontlasten.

Voor Groningen zal tussen 14.00 en 16.00 code geel van kracht zijn, met windstoten van 80-110 kilometer. Vanaf 16.00 tot 02.00 geldt code oranje, met kans op zeer zware windstoten van 100-120 kilometer per uur, en aan de noordkust mogelijk tot 130 kilometer per uur. Het KNMI wijst op het risico van omvallende bomen en losse takken. "Tref maatregelen om schade of letsel te voorkomen", waarschuwen ze op de site. Na 02.00 zal code geel weer van kracht zijn.