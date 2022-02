Het besluit over het sluiten van het kinderhartcentrum van het UMCG in Groningen is met een half jaar uitgesteld. Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers is bereid om de beslissing te heroverwegen en onderzoek te laten doen naar het behouden van drie locaties voor kinderhartoperaties in plaats van twee.

Het besluit volgt naar aanleiding van het Kamerdebat van donderdag. Het onderzoek gaat zes tot zeven maanden in beslag nemen. De minister voorspelde al wel dat het concentreren van de zorg naar twee locaties waarschijnlijk geschikter is dan de huidige drie, omdat chirurgen volgens hem anders niet genoeg ervaring kunnen opdoen met operaties.

Kuipers erkende dat er sprake was van een belangenconflict vanwege zijn negen jaar als besturuder van het Erasmus MC in Rotterdam. Daarom zei hij dat er bij dit onderwerp steeds is uitgegaan van het 'zesogenprincipe' op het ministerie waarbij ook minister Conny Helder en staatssecretaris Maarten van Ooijen betrokken waren bij de beslissingen.

Op verzoek van Kamerlid Wieke Paulusma (D66) volgt er nog een tweeminutendebat over het precieze onderzoek dat gaat worden uitgevoerd. Pas zodra het onderzoek volledig is afgerond wordt er een definitief besluit genomen over het kinderhartcentrum in Groningen.