De schade door storm Dudley valt mee in Groningen. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er ongeveer 45 meldingen van stormschade geweest.

In verreweg de meeste gevallen gaat het om omgevallen bomen op de weg waardoor er niemand meer langs kan. In Delfzijl kwam ook een melding binnen waar de hulpverleningsdienst moest uitrukken omdat een gedeelte van het dak van een appartementencomplex eraf gewaaid was. Daarbij is volgens de woordvoerder ook een auto beschadigd geraakt.

Ook waren er hier en daar meldingen over losse gevels. “Maar dat is zo opgelost, dat halen ze dan gewoon met een hoogwerker naar beneden”, aldus de woordvoerder. Volgens hem zijn er gelukkig geen gewonden gevallen.