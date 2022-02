Bij een steekincident in een trein in Groningen is maandag aan het begin van de middag iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en later overgebracht naar de huisartsenpost voor verdere behandeling.

Het steekincident vond plaats in een treinstel bij Station Noord in Groningen. Het slachtoffer werd in de trein gestoken. De dader vluchtte direct na het steekincident. Hulpdiensten rukten in groten getale uit naar het treinstation.

Rond 18.30 uur werd de verdachte alsnog aangehouden, meldde de politie op Twitter. Het gaat om een negentienjarige man uit Uithuizermeeden. Hij zal worden verhoord en het onderzoek gaat door.