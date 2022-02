Groningen is een fraai onderkomen rijker voor theatergezelschappen: Kunstwerf Ebbingekwartier. Althans: het fonkelnieuwe gebouw staat er nu (casco), en tot aan de zomer kunnen de theatergezelschappen het zelf gaan inrichten.

De Kunstwerf in het Ebbingekwartier is afgelopen week door verschillende theatergezelschappen in gebruik genomen. Het gebouw is casco opgeleverd en wordt nu ingericht.

De symbolische sleuteloverdracht van gemeente (verhuurder) aan de gezelschappen (huurders) vond plaats in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de theatergezelschappen en de wethouders Berndt Benjamins (D66) en Roeland van der Schaaf (PvdA).



Aan het eind van komende zomer is de grote, feestelijke opening, als ook de openbare ruimte is ingericht.