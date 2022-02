De fietsenstalling Grote Markt gaat in maart open. Samen met fietsenstalling Nieuwe Markt zijn er in dit deel van de binnenstad straks twee stallingen met samen circa 3.000 gratis plekken.

Fietsers kunnen terecht in een van de stallingen en hoeven in principe hun fiets niet meer zomaar buiten een rek, vak of stalling te plaatsen. Er is altijd een fietsparkeerplaats beschikbaar op een korte, acceptabele loopafstand van alle bestemmingen. De binnenstad wordt zo aantrekkelijker en beter toegankelijk.