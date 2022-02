Minister Ernst Kuiper (Volksgezondheid) gaat het besluit om de kinderhartchirurgie te concentreren in Rotterdam en Utrecht heroverwegen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Kuipers schrijft dat hij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat vragen om een onderzoek in te stellen naar de gevolgen van het opheffen van de kinderhartchirurgie in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Dat onderzoek moet voor het zomerreces klaar zijn.

Verder schrijft Kuipers dat hij er nog steeds van overtuigd is dat de concentratie van de kinderhartchirurgie op twee locaties "essentieel is om de kwaliteit en continuïteit van deze vorm van zorg te behouden en te verbeteren." Dat heeft het te maken met het aantal gespecialiseerde kinderhartchirurgen.

De minister zegt zich te kunnen vinden in de keuze van zijn voorganger, Hugo de Jonge, om te kiezen voor behoud van de zorg in het Erasmus MC en het UMC Utrecht. Wel is hij bereid, als daar goede inhoudelijke redenen voor zijn, de keuze voor het UMC Utrecht te heroverwegen. De keuze voor het Erasmus MC staat vast.

In het onderzoek wordt gekeken of voor de tweede locatie niet toch beter voor Groningen gekozen kan worden. In eerste instantie zou na een debat van aankomende donderdag een besluit worden genomen, maar dat besluit wordt dus uitgesteld.