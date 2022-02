Aan de Wobbe Hendrik Alkemastraat in Hoogkerk heeft gisteravond een brand gewoed in een woning van een seniorencomplex. Het ging om een uitslaande brand in de keuken van het appartement op de eerste verdieping van het complex. Het complex werd door hulpdiensten ontruimd. Er vielen geen gewonden, maar de schade is groot, zo zegt de brandweer.

De brand was op de eerste verdieping van het gebouw. De brandweer schaalde op naar middelbrand en er werd een extra tankautospuit opgeroepen. Rond 20.00 gaf de brandweer het sein brand meester. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.