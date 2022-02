Gasunie gaat in samenwerking met een ander bedrijf een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van groengas. Deze fabriek vergt een investering van zestig miljoen euro, en is bedoeld om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Nog dit jaar gaat de bouw - in Delfzijl - beginnen. De fabriek gaat gas produceren uit restafval.

Gasunie,beheerder van het Nederlandse gasleidingnetwerk, en het bedrijf Perpetual Next, wereldleider op het gebied van torrefactie-technologie, hebben een 50/50 joint venture overeenkomst gesloten om het project Torrgas Delfzijl verder te ontwikkelen en te realiseren. Het gezamenlijke voornemen is om een nieuwe fabriek te bouwen, die in de toekomst vanuit syngas op duurzame wijze groen gas kan produceren en distribueren.

Hierdoor is er geen afhankelijkheid meer van fossiele grondstoffen. De verwachting is dat de bouw van de fabriek in het najaar van 2022 van start gaat. Met de eerste fase van dit project is een investering gemoeid van circa EUR 60 miljoen. De fabriek zorgt in eerste instantie voor een directe werkgelegenheid van vijftien banen.

Beide bedrijven hebben voor dit project samen het voornemen om de fabriek in het chemiecluster Delfzijl - onderdeel van Chemport Europe - te bouwen. Perpetual Next neemt hierna de verantwoordelijkheid voor het beheren en bedrijven van de installatie. Gasunie zal de distributie van de gassen verzorgen die - ondergronds - via het landelijke netwerk aan de bebouwde omgeving en industrie worden geleverd. De fabriek - die naar verwachting in 2024 in gebruik genomen gaat worden - start met een groen gas productie van 12 miljoen m3 per jaar. Mogelijk wordt dit snel opgeschaald naar 40 dan wel 120 miljoen m3 groen gas per jaar.

Meervoudige chemische toepassingen zonder fossiele grondstof

De fabriek zal gebruikmaken van een hernieuwbare grondstof. Perpetual Next bezit de technologie om organische reststromen, groenafval en sloophout via torrefactie om te zetten in hoogwaardig hernieuwbare grondstof. Deze wordt aangevoerd per binnenvaartschip naar de fabriek. Door deze grondstof vervolgens in twee verhittingsstappen te vergassen, een ontwikkeling van technologie-partner Torrgas, ontstaat syngas. Syngas vormt een basis voor vele chemische toepassingen dat fossiel als grondstof vervangt. Uit syngas kan onder meer groengas, methanol en waterstof worden gemaakt.

Strategisch belang

Martijn van Rheenen, medeoprichter van Perpetual Next: 'De samenwerking met Gasunie en de locatie van Chemport Europe is voor ons van strategisch belang. Het is mooi om te zien dat deze regio op deze manier opnieuw gas gaat leveren, maar dan wel een toekomstbestendige variant. De beschikbaarheid van grondstoffen, de ruimte om productiefaciliteiten te realiseren met nieuwe schone technologieën en de aanwezige kennis en expertise maken dit de perfecte omgeving.'

Ulco Vermeulen, lid van de raad van bestuur van Gasunie: 'De ambitie van het Klimaatakkoord is om 2 miljard m3 groen gas te produceren in 2030. Samen met andere partijen zetten we ons in groen gas betaalbaar en op grote schaal op de markt te krijgen. Dit project past in deze ambitie, we hebben veel vertrouwen om gezamenlijk een duurzaam, succesvol, technologisch vooruitstrevend project te realiseren.'

Perpetual Next

De missie van Perpetual Next bestaat erin verdere klimaatverandering te voorkomen door de reductie van CO2-uitstoot en het onttrekken van CO2 uit de atmosfeer voor haar klanten. Perpetual Next realiseert dit door afval te voorkomen en organische reststromen met behulp van toonaangevende technologieën op te waarderen tot hoogwaardige grondstoffen en producten.

Perpetual Next is georganiseerd in drie divisies: Trading, Conversions en Technologies. Perpetual Next genereert met haar activiteiten CO2-rechten, die fundamenteel onderdeel vormen van haar bedrijfsmodel. Perpetual Next heeft haar missie verbonden aan de UN Sustainability Development Goals, de ESG-criteria en de EU Green Deal. https://perpetualnext.com/