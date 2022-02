De politie deelt beelden van een zware mishandeling die afgelopen november plaatsvond, in de hoop dat iemand de verdachte herkent. De mishandeling vond plaats in de nacht van donderdag 11 op vrijdag 12 november tussen 00:30 en 1:30 op het kruispunt Schuitendiep/Poelebrug.

Op de vrijgegeven beelden is de verdachte goed zichtbaar.

Het slachtoffer was een 21-jarige man uit Groningen. Hij is de betreffende nacht met een vriendin en een vriend op stap. Na sluitingstijd gaan zij richting huis. Op het kruispunt schuitendiep/Poelebrug ontstaat een confrontatie, waarna de verdachte het slachtoffer met gebalde vuist in het gezicht slaat, waarop die achterover valt op een aantal fietsen.

Hoewel hij direct weer opstaat, heeft hij vier breuken in zijn gezicht met mogelijk blijvend zichtbaar letsel. Het slachtoffer heeft hier tot op de dag van vandaag last van.



De politie deelt de heftige beelden waarop de mishandeling te zien is, in de hoop dat iemand de man herkent. De verdachte is goed zichtbaar op de beelden. Het signalement van de verdachte is een man van 25-30 jaar oud van 1.80 lang met een normaal postuur, witte huidskleur en een donkere, wollen jas.



Op basis van de beelden en een aantal getuigenverklaringen vermoedt de politie dat de verdachte op de avond van de zware mishandeling in het gezelschap was van een vrouw. Zij is mogelijk een belangrijke getuige. De politie roept daarom ook mensen die haar herkennen op zich te melden.

Daarnaast roept de politie overige getuigen en omstanders op zich te melden, voor zover zij dat nog niet hebben gedaan. Informatie doorgeven kan via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.