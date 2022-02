De gemeente Groningen gaat zaterdag handhaven als de nachthoreca uit protest hun deuren opent. Hoe dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Er zullen deze week eerst gesprekken worden gevoerd met de brancheorganisaties en nachtburgemeester Merlijn Poolman.

"Je kunt niet van ons verwachten dat we niet gaan handhaven", zegt Hans Coenraads, woordvoerder van burgemeester Koen Schuiling. "Het is onze taak als gemeentelijke overheid."



De nachthoreca opent uit protest tegen de geldende coronamaatregelen, waarbij de horeca om 22.00 moet sluiten. Dat is volgens de nachthoreca voor hen niet te doen.



Hoe de gemeente gaat handhaven is nog niet duidelijk. Dat hangt volgens Coenraads onder andere af van de manier waarop de nachthoreca open wil gaan. "Tot nu toe moeten wij het doen met wat we lezen in de media", legt Coenraads uit, "dus we gaan eerst in gesprek met brancheorganisaties."



Coenraads benadrukt dat het natuurlijk twee kanten heeft. "Natuurlijk hebben we ook begrip voor de frustratie. Iedereen is klaar met de maatregelen. Maar het is ook onze plicht om te handhaven."