Bij een verkeersongeluk maandagavond op de Friesestraatweg heeft een politiewagen een 21-jarige fietser geschept. Het ongeluk gebeurde rond 20.30 uur.

Een politiewagen schepte door nog onbekende oorzaak de man uit Groningen. Hij is hierbij ernstig gewond geraakt. Ook de twee politieagenten die in het dienstvoertuig zaten, zijn gewond geraakt. Alle drie de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De agenten konden later het ziekenhuis weer verlaten.

De agenten in de politieauto waren onderweg naar collega's om hen te ondersteunen bij een melding. Onderweg reden ze de fietser aan. Ooggetuigen vertelden aan RTV Noord dat de auto naar hun idee te hard reed en geen sirenes en zwaailichten aan had.



De weg was enkele uren afgesloten voor het verkeer vanwege het onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Onafhankelijk onderzoek moet nog uitwijzen wat er precies is gebeurd.